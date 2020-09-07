В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

Во время протестов в Минске 6 сентября был задержан член Координационного совета беларусской оппозиции Андрей Егоров. Его местонахождение пока не установлено.

Об этом сообщает Координационный совет в Telegram.

Егорова задержали днем. Обстоятельства его задержания не называют.

"Сегодня (6 сентября, - ред.) около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - говорится в сообщении.

Координационный совет белорусской оппозиции - это негосударственный представительный орган, созданный с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь. Координационный совет не признает результаты президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, члена белорусского Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую в августе арестовали в ночь на 5 сентября, силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

Также Польша заявила, что об убежище после выборов президента Беларуси попросили 100 оппозиционеров.