ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

Автор: Инна Собора

Во время протестов в Минске 6 сентября был задержан член Координационного совета беларусской оппозиции Андрей Егоров. Его местонахождение пока не установлено.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Координационный совет в Telegram.

Егорова задержали днем. Обстоятельства его задержания не называют.

"Сегодня (6 сентября, - ред.) около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - говорится в сообщении.

Координационный совет белорусской оппозиции - это негосударственный представительный орган, созданный с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь. Координационный совет не признает результаты президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, члена белорусского Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую в августе арестовали в ночь на 5 сентября, силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

Также Польша заявила, что об убежище после выборов президента Беларуси попросили 100 оппозиционеров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьпротест