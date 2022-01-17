В Минске со взлетной полосы выкатился пассажирский самолет

В аэропорту Минска со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Беларусь.
"Причиной стали сильный снегопад и метель: Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии" рейсом Ташкент - Минск приземлился, но в момент руления выкатился за пределы ВПП", - пишет издание.
На борту воздушного судна находятся 115 пассажиров.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе были разбросаны его обломки.