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В Минске со взлетной полосы выкатился пассажирский самолет

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Беларусь, Понедельник 17 января 2022 11:54
В Минске со взлетной полосы выкатился пассажирский самолет Фото: самолет в аэропорту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В аэропорту Минска со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Беларусь.

"Причиной стали сильный снегопад и метель: Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии" рейсом Ташкент - Минск приземлился, но в момент руления выкатился за пределы ВПП", - пишет издание.

На борту воздушного судна находятся 115 пассажиров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе были разбросаны его обломки.

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