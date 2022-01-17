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У Мінську зі злітної смуги викотився пасажирський літак

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Білорусь, Понеділок 17 січня 2022 11:54
У Мінську зі злітної смуги викотився пасажирський літак Фото: літак в аеропорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

В аеропорту Мінська зі злітно-посадкової смуги викотився пасажирський літак. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Білорусь.

"Причиною стали сильний снігопад і хуртовина: Airbus А-320 авіакомпанії "Узбецькі авіалінії" рейсом Ташкент - Мінськ приземлився, але в момент рулювання викотився за межі ЗПС", - пише видання.

На борту повітряного судна знаходяться 115 пасажирів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, в Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту вилетів за межі посадкової смуги в аеропорту міста Кожікоде в штаті Керала. Літак розвалився на дві частини, а по злітно-посадковій смузі були розкидані його уламки.

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