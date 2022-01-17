У Мінську зі злітної смуги викотився пасажирський літак
Фото: літак в аеропорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
В аеропорту Мінська зі злітно-посадкової смуги викотився пасажирський літак. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Білорусь.
"Причиною стали сильний снігопад і хуртовина: Airbus А-320 авіакомпанії "Узбецькі авіалінії" рейсом Ташкент - Мінськ приземлився, але в момент рулювання викотився за межі ЗПС", - пише видання.
На борту повітряного судна знаходяться 115 пасажирів.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, в Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту вилетів за межі посадкової смуги в аеропорту міста Кожікоде в штаті Керала. Літак розвалився на дві частини, а по злітно-посадковій смузі були розкидані його уламки.