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Не в Минске: Украина в ТКГ выступила за возврат к очному формату встреч

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Четверг 30 сентября 2021 13:07
Не в Минске: Украина в ТКГ выступила за возврат к очному формату встреч Фото: представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч. Однако их должны проводитьь не в Минске.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Андрея Костина в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что с марта 2020 года консультации ТКГ проходят в формате видеоконференции.

"То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин.

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске нет.

"Единственная наша позиция - должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной Алексей Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы.

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