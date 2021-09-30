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Не в Мінську: Україна в ТКГ виступила за повернення до очного формату зустрічей

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Четвер 30 вересня 2021 13:07
Не в Мінську: Україна в ТКГ виступила за повернення до очного формату зустрічей Фото: представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей. Однак їх повинні проводити не в Мінську.

Про це собщает РБК-Україна з посиланням на заяву глави представника України в політичній підгрупі ТКГ Андрія Костіна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що з березня 2020 року консультації ТКГ проходять у форматі відеоконференції.

"Тобто, на екрані знаходиться людина, а поруч з ним ще двоє. Тим більше, ніхто ж з нас не знає, хто ще насправді за екраном знаходиться. Це до питання про конфіденційність переговорного процесу. Саме тому українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей", - розповів Костін.

За його словами, в даний час вже йдуть відповідні консультації, але мови про повернення очних зустрічей в Мінську немає.

"Єдина наша позиція-повинна бути забезпечена безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації", - сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави української делегації в Тристоронній контактній Олексій Резніков заявив про розблокування роботи гуманітарної підгрупи.

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