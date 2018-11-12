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В Минске в торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшая

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 16:31
В Минске в торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшая
Фото: место происшествия (twitter.com/112MINSK)

Бригада скорой помощи подтвердила информацию о пострадавшей

В Минске в торговом центре "Арена Сити" обвалился потолок, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter городского управления МЧС.

Как сообщается, потолок ТЦ обвалился на площади 150 кв.м.​

"В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД г. Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ "Арена-Сити" обрушился потолок", - говорится в сообщении.

В Минске в торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшаяФото: место происшествия (twitter.com/112MINSK)

Как отмечают местные издания, из потолка в левом крыле ТЦ, где располагаются цветочный магазин и магазин аксессуаров для мобильных телефонов, начал падать гипсокартон и алюминиевые конструкции.

Часть потолка обрушилась на девушку, находившуюся в тот момент в цветочном магазине. Бригада скорой помощи подтвердила информацию о пострадавшей.

Отметим, ранее в Шотландии из торгового центра Silverburn в Глазго после сообщения об утечке химического вещества эвакуировали несколько сотен людей, 40 пострадали.

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