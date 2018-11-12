У Мінську в торговому центрі обвалилась стеля, є постраждала

Фото: місце події (twitter.com/112MINSK)

Бригада швидкої допомоги підтвердила інформацію про постраждалу

В Мінську в торговому центрі "Арена Сіті" обвалилася стеля, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міського управління МНС.

Як повідомляється, стеля ТЦ обвалився на площі 150 кв. м.

"О 15:51 в оперативно-чергову службу Центрального РУВС м. Мінська звернувся громадянин і повідомив, що в ТЦ "Арена-Сіті" обвалилася стеля", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце пригоди (twitter.com/112MINSK)

Як зазначають місцеві видання, зі стелі в лівому крилі ТЦ, де розташовуються квітковий магазин і магазин аксесуарів для мобільних телефонів, почав падати гіпсокартон та алюмінієві конструкції.

Частина стелі впала на дівчину, яка перебувала в той момент у квітковому магазині. Бригада швидкої допомоги підтвердила інформацію про постраждалу.

Відзначимо, раніше в Шотландії з торгового центру Silverburn в Глазго після повідомлення про витік хімічної речовини евакуювали кілька сотень людей, 40 постраждали.