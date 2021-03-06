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В Минске на студенческой конференции задержали более 20 человек

Автор: Андрей Козловский

В Минске (Беларусь) вечером 5 марта силовики ворвались на учредительную конференцию "Лиги студенческих об'соединений" (LiSA). Они задержали 22 человека.

Об этом сообщает белорусское "Радио свобода".

"В пятницу около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений, которая проходила в бизнес-клубе "Imaguru". Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский", - говорится в сообщении.

На учредительной конференции LiSA планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы организации, выслушать лидеров местных студенческих организаций.

Отмечается, что после вторжения силовиков, участников конференции вывели из здания, посадили в автозак и увезли. Среди них был также журналист Артем Лява, который готовил материалы с мероприятия.

"Мы не понимаем, когда и чем это закончится. Мы расцениваем произошедшее как силовой захват, не имеющий под собой законных оснований. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, цель которого - запугивание и ликвидация всех активных и свободомыслящих людей", - заявила основательница бизнес-клуба "Imaguru" Татьяна Маринич.

Напомним, в Беларуси обвинительный приговор объявили активисту Геннадию Шутову. Он скончался после огнестрельного ранения в августе 2020 года во время протестов.

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