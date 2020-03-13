Новых пунктов разведения войск не существует, - Ермак

Глава офиса президента Ураины Андрей Ермак пояснил детали встречи в Минске, где был создан Консультативный совет с представителями оккупированного Донбасса. Об этом шла речь во время эфира программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

В частности, по словам Ермака, речь шла об открытии новых мест для разведения сил и средств.

"К сожалению, пока что этих мест не существует", - заявил Ермак.

Он также добавил, что его интересовал вопрос, почему не происходит никаких сдвигов в вопросе освобождения украинских пленных, которые заключенные на территории оккупированного Донбасса.

"Этот вопрос нас очень беспокоит, особенно после того, как мы в конце года освободили наших людей и что мы услышали - в каких условиях они там находятся", - уточнил он.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.