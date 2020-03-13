Новых пунктов разведения войск не существует, - Ермак

Ермак добавил, что также в Минске затронул вопрос освобождения украинских пленных
Глава офиса президента Ураины Андрей Ермак пояснил детали встречи в Минске, где был создан Консультативный совет с представителями оккупированного Донбасса. Об этом шла речь во время эфира программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".
В частности, по словам Ермака, речь шла об открытии новых мест для разведения сил и средств.
"К сожалению, пока что этих мест не существует", - заявил Ермак.
Он также добавил, что его интересовал вопрос, почему не происходит никаких сдвигов в вопросе освобождения украинских пленных, которые заключенные на территории оккупированного Донбасса.
"Этот вопрос нас очень беспокоит, особенно после того, как мы в конце года освободили наших людей и что мы услышали - в каких условиях они там находятся", - уточнил он.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.