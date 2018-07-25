В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Сегодня в столице Беларуси проходит очередной раунд переговоров по Донбассу

В Минске (Беларусь) проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Сообщается, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Кроме того, известно, что на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности координатор и глава миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал сосредоточиться на снижении эскалации на Донбассе.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады, нардеп Ирина Геращенко сообщила, о чем будут говорить переговорщики в Минске. В частности, по ее словам, Украина до сих пор ожидает от Российской Федерации официального ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных. Отметим, до этого Геращенко заявляла, что за все время главным результатом переговоров трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе в Минске стала остановка полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.