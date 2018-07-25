У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Сьогодні у столиці Білорусі проходить черговий раунд переговорів по Донбасу

У Мінську (Білорусь) проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Повідомляється, що в Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Крім того, відомо, що на засіданні робочої підгрупи з питань безпеки координатор і глава місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав зосередитися на зниженні ескалації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради, нардеп Ірина Геращенко повідомила, про що будуть говорити парламентери в Мінську. Зокрема, за її словами, Україна досі очікує від Російської Федерації офіційної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на українських політв'язнів. Зазначимо, до цього Геращенко заявляла, що за весь час головним результатом переговорів тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі в Мінську стала зупинка повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.