В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости Политика 11.07.2018 - 12:41
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)

Контактная группа по Донбассу встретится сегодня в Минске

В Минске (Беларусь) сегодня, 11 июля 2018 года, проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Напомним, на предыдущем заседании ТКГ договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе с 1 июля 2018 года. Вместе с тем, боевики вопреки договоренности каждый день обстреливают украинские позиции. Также под обстрелы попадают объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате боевых действий и обстрелов со стороны боевиков страдают мирные жители. В частности, вчера, 10 июля, из-за обстрела Красноговорки, который боевики произвели из стрелкового оружия, пострадал местный житель.

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Теги:  Донбасс,  Минск,  Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС