В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Контактная группа по Донбассу встретится сегодня в Минске

В Минске (Беларусь) сегодня, 11 июля 2018 года, проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на предыдущем заседании ТКГ договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе с 1 июля 2018 года. Вместе с тем, боевики вопреки договоренности каждый день обстреливают украинские позиции. Также под обстрелы попадают объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате боевых действий и обстрелов со стороны боевиков страдают мирные жители. В частности, вчера, 10 июля, из-за обстрела Красноговорки, который боевики произвели из стрелкового оружия, пострадал местный житель.