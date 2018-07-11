У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Контактна група по Донбасу зустрінеться сьогодні в Мінську

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 11 липня 2018 року, проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи по Донбасу. Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на попередньому засіданні ТКГ домовилася про "хлібне перемир'я" на Донбасі з 1 липня 2018 року. Разом з тим, бойовики всупереч домовленості кожен день обстрілюють українські позиції. Також під обстріл потрапляють об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, в результаті бойових дій і обстрілів з боку бойовиків страждають мирні жителі. Зокрема, вчора, 10 липня, через обстріл Красноговорки, який бойовики здійснили зі стрілецької зброї, постраждав місцевий житель.