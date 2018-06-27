У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Сьогодні також відбудеться засідання контактної групи по Донбасу

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 27 червня 2018 року, проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служби Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

#Минск'е проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході #Украина pic.twitter.com/r1GI0z6oZf — МЗС Білорусі (@BelarusMID) June 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні також відбудеться засідання контактної групи по Донбасу.

Відзначимо, в ході попереднього засідання, 13 червня 2018 року, економічна робоча група у ТКГ продовжила обговорення подальших кроків по відновленню і поліпшенню мобільного зв'язку Vodafone-Ukraine в окремих районах Донецької і Луганської областей.