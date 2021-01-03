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В Минске проходит первая в 2021 году воскресная акция протеста

Минск, Воскресенье 03 января 2021 14:35
В Минске проходит первая в 2021 году воскресная акция протеста
Фото: бело-красно-белый флаг
Автор: Юлия Струк

В Минске протестующие вышли на митинги сегодня днем впервые в 2021 год. В разных районах города проходят традиционные для воскресенья марши.

Об этом сообщает Tut.by.

Жители районов собираются в группы, несут бело-красно-белые флаги и другую символику протеста. Люди скандируют "Не забудем, не простим", "Жыве, Беларусь", "Верим! Можем! Победим!".

Кроме того, возле здания факультета журналистики Белорусского государственного университета прошла акция в поддержку журналистов, подвергшихся насилию и преследованиям.

В Минске проходит первая в 2021 году воскресная акция протестаНа данный момент о задержаниях неизвестно.

"Обстановка в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Напомним, жители Минска вечером 31 декабря выходили на улицы, чтобы "проводить год Крысы". Они держали в руках бело-красно-белые флаги оппозиции.

Как писало РБК-Украина, ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларуси не страшны протесты. При этом он пообещал жесткие меры, если демонстранты перейдут "красную черту".

Отметим, в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко из-за фальсификаций на выборах президента и силового разгона протестов.

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