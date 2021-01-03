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У Мінську проходить перша в 2021 році недільна акція протесту

Мінськ, Неділя 03 січня 2021 14:35
У Мінську проходить перша в 2021 році недільна акція протесту
Фото: біло-червоно-білий прапор
Автор: Юлія Струк

У Мінську протестувальники вийшли на мітинги сьогодні вдень вперше в 2021 році. У різних районах міста проходять традиційні для неділі марші.

Про це повідомляє Tut.by.

Жителі районів збираються у групи, несуть біло-червоно-білі прапори й іншу символіку протесту. Люди скандують "Не забудемо, не пробачимо", "Живе, Білорусь", "Віримо! Можемо! Переможемо!".

Крім того, біля будівлі факультету журналістики Білоруського державного університету пройшла акція на підтримку журналістів, які зазнали насильства і переслідувань.

У Мінську проходить перша в 2021 році недільна акція протестуНа даний момент про затримання невідомо.

"Обстановка в неділю спокійна, правоохоронці контролюють ситуацію на випадок несанкціонованих масових заходів. Міліція несе службу в посиленому режимі, на який перейшла напередодні новорічних свят", - заявила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Нагадаємо, жителі Мінська ввечері 31 грудня виходили на вулиці, щоб "проводити рік Пацюка". Вони тримали в руках біло-червоно-білі прапори опозиції.

Як писало РБК-Україна, раніше президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі не страшні протести. При цьому він пообіцяв жорсткі заходи, якщо демонстранти перейдуть "червону межу".

Відзначимо, в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка через фальсифікації на виборах президента і силовий розгон протестів.

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