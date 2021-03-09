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В Минске отреагировали на непризнание сына Лукашенко главой олимпийского комитета

Новина українською → Минск, Вторник 09 марта 2021 19:37
В Минске отреагировали на непризнание сына Лукашенко главой олимпийского комитета Фото: НОК (noc.by)
Автор: Андрей Козловский

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал главой Беларусского олимпийского комитета сына Александра Лукашенко Виктора. В Минске на это резко отреагировали.

Об этом говорится в заявлении НОК Беларуси,

Как сообщается в НОК Беларуси считают "необоснованным" решение Международного олимпийского комитета о непризнании избрания президентом НОК Виктора Лукашенко.

"Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики". Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов", нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене", - говорится в сообщении.

При этом в тексте указанно, что Национальный олимпийский комитет с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета.

Напомним, Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко главой Беларусского олимпийского комитета. Санкции действуют и против других чиновников комитета.

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