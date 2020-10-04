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В Минске опять проблемы с мобильным интернетом

Автор: РБК-Украина

В Минск на фоне акции протеста начались проблемы с доступом в интернет через мобильную связь. Мобильный оператор ограничил пропускную способность сети.

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Об этом сообщил мобильный оператор "А1" на странице в Twitter.

Как утверждает оператор, работа интернета была ограничена по требованию уполномоченных государственных органов.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Отметим, блокировка интернета во время акций протеста это уже обычная практика белорусских властей. В основном проблемы с доступом к сети интернет наблюдаются в местах большого скопления людей.

Напомним, 4 октября в Минске началась очередная акция протеста. Несколько станций метро было закрыто, а в центре города находятся силовики со спецтехникой. Также известно о первых задержаниях.

Кроме того, беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство.

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