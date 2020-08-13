В Минске в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием

Сегодня в минские офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде и с оружием. Там происходят обыски.

Об этом заявили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber, передает Onliner.

Офисы расположены в разных частях города, компании пытаются узнать подробности и причины происходящего.

Напомним, во время масштабных акций протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, в Минске перестали работать сервисы "Яндекс.Такси" и Uber. Также блокировали сайты медиа, а именно "Наша Нива", "NEХТА", TUT.BY, "Белсат".

Отметим, в Беларуси отключали интернет по всей стране, официальные власти назвали это кибератакой.

Напомним, на фоне протестов в Беларуси к массовой забастовке присоединился БелАЗ (Белорусский автомобильный завод), сотрудники вышли с требованием проведения честных выборов.

Добавим, о ситуации в Беларуси говорится в материале "Время бунта: к чему приведут протесты против Лукашенко в Беларуси".