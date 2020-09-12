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У Мінську розпочався жіночий марш, учасниць вже затримують

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 15:17
У Мінську розпочався жіночий марш, учасниць вже затримують
Фото: автозаки висунулися до жіночого маршу в Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У столиці Білорусі Мінську розпочався традиційний жіночий марш. Повідомляється, що його учасниць вже затримують силовики.

Про це пише місцеве видання TUT.BY.

Повідомляється, що біля Ратуші в Мінську зібралися кілька десятків учасниць маршу. Ще раніше поруч з площею з'явилися кілька мікроавтобусів і міліціонери.

Близько 15:00 жінки вишикувалися в колону і почали аплодувати, після чого з'явилися чоловіки в балаклавах. Дівчата оточили їх і намагалися зняти балаклави, до силовиків прибуло підкріплення.

Надалі на площі Свободи почалися затримання. Кількох жінок повели в мікроавтобус, інші учасниці заблокували його і не давали проїхати.

Нагадаємо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про продовження боротьби проти режиму президента Олександра Лукашенка і підтримала учасників протестів, які заплановані на 12-13 вересня.

Напередодні на акціях протесту в Білорусі затримали понад 30 учасників. За оцінками Міністерства внутрішніх справ країни, акції противників режиму Лукашенка нібито збирають менше учасників, ніж мітинг прихильників діючої влади.

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