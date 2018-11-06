У Мінську почалося засідання ТКГ по Донбасу

Фото: "Президент-Готель" в Мінську, де засідає ТКГ (twitter.com /belarusmid)

У ТКГ продовжиться дискусія про обмін полоненими, а також буде порушено питання "виборів" на окупованих територіях

В Мінську у вівторок, 6 листопада, розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Білорусі.

Сторони продовжать обговорення тем, які порушувалися в ході минулої зустрічі, яка відбулася 16 жовтня. Зазначимо, минулого разу обговорювалося забезпечення довгострокового режиму припинення вогню, питання розведення сил і засобів, а також практичне здійснення гуманітарного розмінування.

Також сторони обговорили питання обміну полоненими і пошуку зниклих безвісти. Крім того, Україна порушила питання припинення підготовки до "виборів" на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, на минулому засіданні ТКГ в Минскеукраинская сторона зажадала від Росії скасувати фейкові вибори на окупованому Донбасі.

Зазначимо, нещодавно під час візиту в Київ канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель під час зустрічі з президентом Петром Порошенком сказла, що Німеччина буде виступати за продовження санкцій проти Росії до того часу, поки не будуть виконані Мінські домовленості.