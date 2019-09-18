В Минске началось заседание ТКГ

В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Сообщается, что заседание началось в 14:00.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук сообщила, что на переговорах контактной группы обсудят вопросы пенсий жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, ключевыми вопросами встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма Леонид Кучма и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьена де Понсена обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили, что ключевыми вопросами в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Украинская сторона отметила первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей - прекращения огня, вывода российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля за временно неподконтрольным участком украинско-российской границы.