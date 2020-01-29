В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу

В Минске (Беларусь) начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Стороны сегодня обсуждают ситуацию на Донбассе.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее координатор в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш заявил, что вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 28 января. Он также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска.

Напомним, Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. По словам президента Владимира Зеленского, обсуждаются два трека обмена - с Россией и так называемыми "республиками Донбасса".

Стоит подчеркнуть, что, по данным Службы безопасности Украины, на оккупированном Донбассе удерживаются 184 человека.