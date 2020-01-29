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В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости » Политика     29.01.2020 - 12:41
В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/belarusmid)

Стороны обсуждают ситуацию на Донбассе

В Минске (Беларусь) начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Стороны сегодня обсуждают ситуацию на Донбассе.

В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее координатор в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш заявил, что вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 28 января. Он также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска.

Напомним, Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. По словам президента Владимира Зеленского, обсуждаются два трека обмена - с Россией и так называемыми "республиками Донбасса".

Стоит подчеркнуть, что, по данным Службы безопасности Украины, на оккупированном Донбассе удерживаются 184 человека.

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