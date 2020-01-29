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У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:41
У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Сторони обговорюють ситуацію на Донбасі

У Мінську (Білорусь) почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.

Сторони сьогодні обговорюють ситуацію на Донбасі.

У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.

Як писало РБК-Україна, раніше координатор у рамках гуманітарної підгрупи Тоні Фріш заявив, що питання обміну полоненими продовжать обговорювати на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 28 січня. Він також додав, що гуманітарна підгрупа працює над пошуком зниклих безвісти і відкриттям нових пунктів пропуску.

Нагадаємо, Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, обговорюються два треки обміну - з Росією і так званими "республіками Донбасу".

Варто підкреслити, що, за даними Служби безпеки України, на окупованому Донбасі утримуються 184 особи.

На Донбасі підірвались двоє українських військових Обмін полоненими продовжать обговорювати на завтрашній зустрічі ТКГ
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