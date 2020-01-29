У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу

Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Сторони обговорюють ситуацію на Донбасі

У Мінську (Білорусь) почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.

Сторони сьогодні обговорюють ситуацію на Донбасі.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.

Як писало РБК-Україна, раніше координатор у рамках гуманітарної підгрупи Тоні Фріш заявив, що питання обміну полоненими продовжать обговорювати на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 28 січня. Він також додав, що гуманітарна підгрупа працює над пошуком зниклих безвісти і відкриттям нових пунктів пропуску.

Нагадаємо, Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, обговорюються два треки обміну - з Росією і так званими "республіками Донбасу".

Варто підкреслити, що, за даними Служби безпеки України, на окупованому Донбасі утримуються 184 особи.