В Минске началось заседание контактной группы

Фото: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма (РБК-Украина)

Контактная группа проводит очередные переговоры по Донбассу

В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, около 13:00 в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Других деталей Олифер не сообщила.

Напомним, ранее сообщалось, что в политической подгруппе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк. Отметим, данная подгруппа продолжает обсуждение так называемой "формулы Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных и выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

13 августа президент Владимир Зеленский отстранил Бессмертного от выполнения обязанностей в контактной группе. В Офисе президента объяснили данный шаг формированием более эффективной команды, которая сможет защищать позицию Украины на переговорах в Минске.

Отметим, по результатам последних консультаций в формате контактной группы ОБСЕ констатировала срыв сроков ремонта моста в Станице Луганской. В частности, "ЛНР" сорвала ремонт тем, что не завершила демонтаж своих фортификационных сооружений.