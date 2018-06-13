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В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

НовостиПолитика    13.06.2018 - 13:44
Фото: Дарка Олифер (facebook.com-darka.olifer)
Фото: Дарка Олифер (facebook.com-darka.olifer)

В Минске также продолжаются заседания рабочих подгрупп контактной группы

В Минске (Беларусь) сегодня, 13 июня 2018 года, началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала она.

 

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.

Опубликовано Даркой Олифер 13 июня 2018 г.

До этого, пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси сообщала о начале заседаний рабочих подгрупп контактной группы в Минске.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко просит представителей России в минских группах предоставить официальный ответ относительно обмена 23 россиян на украинцев-политзаключенных.

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Теги публикации: Донбасс, Минск, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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