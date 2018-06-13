В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

В Минске также продолжаются заседания рабочих подгрупп контактной группы

В Минске (Беларусь) сегодня, 13 июня 2018 года, началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала она.

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы. Опубликовано Даркой Олифер 13 июня 2018 г.

До этого, пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси сообщала о начале заседаний рабочих подгрупп контактной группы в Минске.

В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/NrS2XDlo3o — МИД Беларуси (@BelarusMID) June 13, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко просит представителей России в минских группах предоставить официальный ответ относительно обмена 23 россиян на украинцев-политзаключенных.