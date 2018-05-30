У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу

У столиці Білорусі проходить чергова зустріч контактної групи

У столиці Білорусі Мінську 30 травня проходить зустріч тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі.

"В Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

#Минск'е проходить зустріч Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході #Украина pic.twitter.com/sikzVoMNzO — МЗС Білорусі (@BelarusMID) May 30, 2018



Відзначимо, що раніше представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в Facebook повідомила, що сьогоднішні переговори з приводу обміну полоненими в Мінську будуть складними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 травня робоча група з безпеки тристоронньої контактної групи проведе відеоконференцію для обговорення ситуації, що склалася в районі Донецької фільтрувальної станції.