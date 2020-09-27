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В Минске начали отключать мобильный интернет

Беларусь , Воскресенье 27 сентября 2020 14:46
В Минске начали отключать мобильный интернет
Фото: акция протеста в Минске (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 27 сентября, в столице Беларуси Минске начались отключения мобильного интернета. В городе запланированы массовые акции протеста.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского провайдера телекоммуникационных услуг А1 в Twitter.

Провайдер отключил интернет из-за распоряжения властей.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

В компании не сообщили, когда восстановят корректный доступ к интернету.

Напомним, сегодня в Минске должна состояться так называемая "народная инаугурация" Светланы Тихановской. В столице Беларуси уже начались задержания.

В частности, в центр Минска стянули военную технику и закрыли центральные станции метро.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская обратилась к белорусам в 50-ый день протестов. Она заявила, что демонстранты вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

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