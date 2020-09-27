У Мінську почали відключати мобільний інтернет

Фото: акція протесту в Мінську (tut.by)

У неділю, 27 вересня, в столиці Білорусі Мінську почалися відключення мобільного інтернету. У місті заплановані масові акції протесту.

Про це повідомила прес-служба білоруського провайдера телекомунікаційних послуг А1 в Twitter.

Провайдер відключив інтернет через розпорядження влади.

"Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів 27 вересня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

У компанії не повідомили, коли відновлять коректний доступ до інтернету.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську повинна відбутися так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської. У столиці Білорусі вже почалися затримання.

Зокрема, в центр Мінська стягнули військову техніку і закрили центральні станції метро.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська звернулася до білорусів в 50-ий день протестів. Вона заявила, що демонстранти вийшли на вулиці "зупинити режим" і "роблять це мирно".