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В Минске с начала протестов приговорили почти 3 тысячи человек

Автор: Дмитрий Левицкий

Начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста, непосредственно в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек. Осужденным инкриминировали участие в несанкционированных мероприятиях.

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Об этом сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире телеканала "Столичное ТВ".

По его словам, почти 3 тысячи человек привлекли только к административной ответственности.

"Из них две трети, как правило, - наказание в виде ареста, а остальные - более тысячи человек - это административные штрафы по статье 23.34", - отметил Лаврухин.

Напомним, протесты в Беларуси до сих пор продолжаются. Сегодня на акцию протеста в Минске вышли тысячи митингующих. Почти каждая акция протеста в Минске и других городах Беларуси сопровождается задержаниями. Задерживают не только митингующих, но и журналистов и просто прохожих.

Во время сегодняшних протестов в Беларуси силовики задержали уже более 250 человек.

Кроме того, в Минске сегодня против митингующих применяли светошумовые гранаты и газ. Вблизи стелы произошли столкновения между протестующими и силовиками.

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