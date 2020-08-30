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В Минске наблюдаются проблемы в работе интернета

Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске, где проходит массовая акция протеста против действующей власти, наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Проблемы в работе интернета возникают у пользователей нескольких мобильных операторов.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Так, на серьезные проблемы в работе интернета жалуются пользователи операторов МТС и Life. Перебои начались после 15:00.

Мобильные операторы пока не комментируют ситуацию.

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Отметим, это уже не первый случай ограничения работы интернета в Минске во время акции протеста. Действующая власть заставляет операторов ограничивать пропускную способность мобильного интернета, чтобы протестующим было сложнее координироваться.

Напомним, сегодня жители Минска 22-й день подряд выходят на акцию протеста из-за фальсификации президентских выборов.

Добавим, перед началом акции протеста в Минске силовики стянули к центу города спецтехнику и подразделения ОМОНа.

Как писало РБК-Украина, белорусские силовики начали задерживать участников акции протеста в Минске.

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