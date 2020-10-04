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В Минске на акциях протеста в субботу задержали 11 человек

Автор: РБК-Украина

В субботу, 3 октября, в городах Беларуси возобновились протесты. Они сопровождались задержаниями. Только в Минске задержали 11 человек.

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Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

При этом не уточняется, есть ли среди задержанных студенты, которые провели акцию протеста у входа в лингвистический университет, или журналисты.

"В ГУВД Мингорисполкома заявили, что в столице за участие в несанкционированных акциях в субботу задержали 11 человек", − говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси задержали главного редактора гомельского СМИ.

Ранее сообщалось, что оппозиционерка Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство.

Протестующие в Беларуси требуют провести новые выборы президента по международным стандартам, а также освободить всех политических заключенных.

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