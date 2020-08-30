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В Минске на акции протеста начались задержания

Автор: Юлия Струк

В центре Минска на проспекте Независимости произошла стычка силовиков с активистами. Известно о задержании минимум одного человека.

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Об этом сообщает TUT.BY в своем Telegram.

"Минск. Стычка с силовиками на проспекте Независимости. Люди в черном забрали у протестующих длинный флаг и задержали минимум одного человека", - пишет издание.

Кроме того, Telegram-канал NEXTA Live информирует, что закрыты станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Купаловская", а также "Площадь Ленина".

Фото: центр Минска

"Каратели полностью заблокировали площадь Независимости, а также начали перекрывать своими телами Городской Вал", - пишет канал.

Напомним, ранее сообщалось, что в центр Минска еще до начала акции стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

Как писало РБК-Украина, вчера в Минске (Беларусь) на площади Победы прошел женский марш солидарности; в ходе него правоохранители задержали двух журналистов "Радио Свобода".

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