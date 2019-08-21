В Минске активизируют переговоры по возврату предприятий Украине

В Минске активизируют переговоры по возврату государственных и частных предприятий Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, одним из приоритетов работы социально-экономической подгруппы является бесперебойное водоснабжение на Донбассе.

"Бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса - один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы, где продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей", - отметила Олифер.

Кроме того, она отметила, что участники подгруппы отметили важность возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО.

"Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой", - заявила она.

Также Олифер отметила, что продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 августа в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона отметила, что готова начать ремонт моста в Станице Луганской. Украиская сторона проинформировала, что готова начать ремонт перехода 22 августа.

Ранее Леонид Кучма встретился с главой СММ ОБСЕ Яшаром Халит Чевиком, который также является координатором подгруппы по безопасности ТКГ. Стороны обсудили процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской и отметили важность восстановления этого перехода.