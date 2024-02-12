"Мінськ" нам уже показав, що замороження конфлікту не зупиняє його повністю, - Макеєв

"Мінськ" нам уже показав, що замороження конфлікту не зупиняє його повністю, хоча бажання було, щоби він не поширився далі", - сказав Макеєв.

На його думку, сьогодні слово "Мінськ" стало "антисловом" у Німеччині, яке намагаються вживати всюди. Однак це не є вирішенням проблеми.

"Ніхто сьогодні не може серйозно розмірковувати про якийсь "Мінськ", тому що "Мінськ" - це замороження, "Мінськ" - це не вирішення. Ми побачили, що "Мінськ" не спрацював, і ми побачили, що він не спрацював не тільки в 2015 році, але і всі роки по тому", - заявив посол.

Він зауважив, що можливо "Мінські угоди" і змогли відтягнути вторгнення, однак не запобігли російській агресії.

"Кому сьогодні потрібен якийсь "Мінськ", який зробить іще одну Бучу чи іще один Ізюм? Це має бути не "Мінськ", це має бути Гаага, це має бути Нюрнберг, якщо хочете", - підкреслив він.

Мінські угоди

Мінські угоди - збірна назва для двох документів. Перший, під назвою "Мінський протокол", було підписано понад 7 років тому, у вересні 2014 року. У лютому 2015-го лідери "нормандської четвірки" затвердили другі Мінські угоди, або "Комплекс заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі".

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