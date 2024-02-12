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"Минск" нам уже показал, что заморозка конфликта не останавливает его полностью, - Макеев

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Новые "Минские соглашения" приведут к очередному замораживанию войны с Россией, а не ее окончанию.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Минск" нам уже показал, что заморозка конфликта не останавливает его полностью, хотя желание было, чтобы он не распространился дальше", - сказал Макеев.

По его мнению, сегодня слово "Минск" стало "антисловом" в Германии, которое пытаются употреблять повсюду. Однако это не решение проблемы.

"Никто сегодня не может серьезно рассуждать о каком-то "Минске", потому что "Минск" - это заморозка, "Минск" - это не решение. Мы увидели, что "Минск" не сработал, и мы увидели, что он не сработал не только в 2015 году, но и все годы спустя", - заявил посол.

Он отметил, что возможно "Минские соглашения" и смогли оттянуть вторжение, однако не предотвратили российскую агрессию.

"Кому сегодня нужен какой-то "Минск", который сделает еще одну Бучу или еще один Изюм? Это должно быть не "Минск", это должно быть Гаага, это должен быть Нюрнберг, если хотите", - подчеркнул он.

Минские соглашения

Минские соглашения – сборное название для двух документов. Первый под названием "Минский протокол" был подписан более 7 лет назад, в сентябре 2014 года. В феврале 2015-го лидеры "нормандской четверки" утвердили вторые Минские соглашения или "Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе".

Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныМинские соглашения