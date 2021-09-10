"Минск" должен выполняться без пересечения "красных линий" Украины, - Кулеба

"Минские договоренности могут выполняться исключительно таким образом, при котором Украина не пересекать своих "красных линий". Это принципиальная позиция президента, на которой мы стоим", - заявил Кулеба.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что условием для новой встречи в нормандском формате является выполнение Украиной минских договоренностей.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.



Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.



Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".



В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.



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