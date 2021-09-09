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Лавров назвал условие нормандской встречи

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Москва, Четверг 09 сентября 2021 14:37
Лавров назвал условие нормандской встречи Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях. Российская сторона настаивает на том, что они должны обсудить выполнение минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Сергея Лаврова по итогам встречи с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

"Наша позиция ясна. Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что нормандский формат будет заниматься ни чем иным, кроме выполнения минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, едва ли нам имеет смысла собираться", - заявил Лавров.

Напомним, ранее Лавров назвал заявления Украины о нормандском формате "проявлениями шизофреничности".

До этого он говорил, что идея Украины расширить нормандский формат по Донбассу за счет других стран является якобы оскорблением Франции и Германии.

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Лавров Нормандский формат
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