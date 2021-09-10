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"Минск" должен выполняться без пересечения "красных линий" Украины, - Кулеба

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Пятница 10 сентября 2021 22:01
"Минск" должен выполняться без пересечения "красных линий" Украины, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения должны выполняться таким образом, чтобы Украина не пересекла своих "красный линий". Он подчеркнул, что это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободу слова Савика Шустера".

"Минские договоренности могут выполняться исключительно таким образом, при котором Украина не пересекать своих "красных линий". Это принципиальная позиция президента, на которой мы стоим", - заявил Кулеба.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что условием для новой встречи в нормандском формате является выполнение Украиной минских договоренностей.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.


Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.


Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".


В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.


Также смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия ли... Китай?

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Дмитрий Кулеба Минские соглашения
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