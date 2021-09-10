"Мінськ" повинен виконуватися без перетину "червоних ліній" України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Мінські угоди повинні виконуватися таким чином, щоб Україна не перетнула своїх "червоних ліній". Він підкреслив, що це принципова позиція президента Володимира Зеленського.

"Мінські домовленості можуть виконуватися виключно таким чином, при якому Україна не перетинати своїх "червоних ліній". Це принципова позиція президента, на якій ми стоїмо", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що умовою для нової зустрічі в нормандському форматі є виконання Україною мінських домовленостей.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти та гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Дмитро Кулеба, Давид Арахамія, Ірина Геращенко та інші, обговорювали реакцію на матеріал CNN про угоду щодо "вагнерівців" і те, чим загрожує Україні та її кордонам союз Путіна і Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.



Також в ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від"Талібану".



В ефірі сталася і суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр і колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто має бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?