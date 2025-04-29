Мінрозвитку змінило офіційну дату окупації Маріуполя: чому це важливо

Новою датою окупації українського міста Маріуполь російською армією офіційно встановлили 21 травня 2022 року - на два з половиною місяці пізніше, ніж було раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій .

Мінрозвитку оновило дату тимчасової окупації Маріуполя - відповідний наказ вже пройшов всі необхідні етапи погодження та набрав чинності.

Згідно з оновленим документом, датою тимчасової окупації міста відтепер встановлене 21 травня 2022 року. Саме цього дня, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Маріуполь був повністю окупований збройними силами РФ.

Раніше датою завершення активних бойових дій у місті вважали 4 березня 2022 року.

Історична справедливість і не тільки

“Це рішення - про історичну справедливість і визнання реальних обставин героїчної оборони Маріуполя. Воно важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади”, - заявив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін

Окрім того, оновлений наказ дасть змогу усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність у період активних бойових дій у Маріуполі до 20 травня 2022 року. Однак він не вплине на виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Додамо, що 4 квітня 2025 року Мінрозвитку звернулося до Донецької обласної військової адміністрації із запитом про уточнення дати тимчасової окупації Маріуполя та Маріупольського району.

У відповідь Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що бої за місто тривали до 18 травня 2022 року, а з 21 травня Маріуполь вважається повністю окупованим.