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Мінрозвитку попередило про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

Середа 09 липня 2025 17:29
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Мінрозвитку попередило про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею Фото: Мінрозвитку попередило про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У системі "єЧерга" тимчасові зміни для автобусних маршрутів через пікове навантаження пункті пропуску "Шегині - Медика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що протягом червня на напрямку "Шегині - Медика" спостерігалися значні черги, що сягали до 10 годин. Причини - сезонне збільшення потоку пасажирів та реконструкція пункту пропуску.

Щоб зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей:

  • З 00:00 10 липня через "Шегині - Медика" у "єЧерзі" зможуть реєструватись лише регулярні автобусні рейси.
  • Нерегулярні маршрути тимчасово не матимуть можливості обрати цей пункт для перетину кордону.

Альтернатива для нерегулярних рейсів - "Нижанковичі - Мальховичі":

  • Це новий пункт, відкритий наприкінці 2024 року;
  • Працює за механізмом скоординованого контролю;
  • Має пропускну здатність до 50 автобусів на виїзд щодоби.

"Зміни стосуються лише виїзду з України. На в’їзд до України змін немає", - підкреслили у Мінрозвитку.

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у 2023 році послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні запрацювала електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині. Згодом перелік КПП розширили.

У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

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Польща Кордон з Україною Автобуси
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