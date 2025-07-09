Фото: Мінрозвитку попередило про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею (Getty Images)

У системі "єЧерга" тимчасові зміни для автобусних маршрутів через пікове навантаження пункті пропуску "Шегині - Медика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що протягом червня на напрямку "Шегині - Медика" спостерігалися значні черги, що сягали до 10 годин. Причини - сезонне збільшення потоку пасажирів та реконструкція пункту пропуску. Щоб зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей: З 00:00 10 липня через "Шегині - Медика" у "єЧерзі" зможуть реєструватись лише регулярні автобусні рейси.

Нерегулярні маршрути тимчасово не матимуть можливості обрати цей пункт для перетину кордону. Альтернатива для нерегулярних рейсів - "Нижанковичі - Мальховичі": Це новий пункт, відкритий наприкінці 2024 року;

Працює за механізмом скоординованого контролю;

Має пропускну здатність до 50 автобусів на виїзд щодоби. "Зміни стосуються лише виїзду з України. На в’їзд до України змін немає", - підкреслили у Мінрозвитку.