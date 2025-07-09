Мінрозвитку попередило про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею
У системі "єЧерга" тимчасові зміни для автобусних маршрутів через пікове навантаження пункті пропуску "Шегині - Медика".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
У відомстві зазначили, що протягом червня на напрямку "Шегині - Медика" спостерігалися значні черги, що сягали до 10 годин. Причини - сезонне збільшення потоку пасажирів та реконструкція пункту пропуску.
Щоб зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей:
- З 00:00 10 липня через "Шегині - Медика" у "єЧерзі" зможуть реєструватись лише регулярні автобусні рейси.
- Нерегулярні маршрути тимчасово не матимуть можливості обрати цей пункт для перетину кордону.
Альтернатива для нерегулярних рейсів - "Нижанковичі - Мальховичі":
- Це новий пункт, відкритий наприкінці 2024 року;
- Працює за механізмом скоординованого контролю;
- Має пропускну здатність до 50 автобусів на виїзд щодоби.
"Зміни стосуються лише виїзду з України. На в’їзд до України змін немає", - підкреслили у Мінрозвитку.
"єЧерга" для автобусів
Нагадаємо, у 2023 році послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні запрацювала електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині. Згодом перелік КПП розширили.
У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.
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