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Минразвития предупредило об изменениях для автобусных маршрутов на границе с Польшей

Среда 09 июля 2025 17:29
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Минразвития предупредило об изменениях для автобусных маршрутов на границе с Польшей Фото: Минразвития предупредило об изменениях для автобусных маршрутов на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В системе "еЧерга" временные изменения для автобусных маршрутов из-за пиковой нагрузки пункте пропуска "Шегини - Медика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отметили, что в течение июня на направлении "Шегини - Медика" наблюдались значительные очереди, достигавшие до 10 часов. Причины - сезонное увеличение потока пассажиров и реконструкция пункта пропуска.

Чтобы уменьшить нагрузку и повысить комфорт путешествий:

  • С 00:00 10 июля через "Шегини - Медика" в "еЧерзи" смогут регистрироваться только регулярные автобусные рейсы.
  • Нерегулярные маршруты временно не будут иметь возможности выбрать этот пункт для пересечения границы.

Альтернатива для нерегулярных рейсов - "Нижанковичи - Мальховичи":

  • Это новый пункт, открытый в конце 2024 года;
  • Работает по механизму скоординированного контроля;
  • Имеет пропускную способность до 50 автобусов на выезд ежесуточно.

"Изменения касаются только выезда из Украины. На въезд в Украину изменений нет", - подчеркнули в Минразвития.

"еЧерга" для автобусов

Напомним, в 2023 году услуга "еЧерга" была масштабирована на автобусы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине заработала электронная система бронирования пересечения границы "еЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине. Впоследствии перечень КПП расширили.

В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "еЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

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