Фото: Минразвития предупредило об изменениях для автобусных маршрутов на границе с Польшей (Getty Images)

В системе "еЧерга" временные изменения для автобусных маршрутов из-за пиковой нагрузки пункте пропуска "Шегини - Медика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отметили, что в течение июня на направлении "Шегини - Медика" наблюдались значительные очереди, достигавшие до 10 часов. Причины - сезонное увеличение потока пассажиров и реконструкция пункта пропуска. Чтобы уменьшить нагрузку и повысить комфорт путешествий: С 00:00 10 июля через "Шегини - Медика" в "еЧерзи" смогут регистрироваться только регулярные автобусные рейсы.

Нерегулярные маршруты временно не будут иметь возможности выбрать этот пункт для пересечения границы. Альтернатива для нерегулярных рейсов - "Нижанковичи - Мальховичи": Это новый пункт, открытый в конце 2024 года;

Работает по механизму скоординированного контроля;

Имеет пропускную способность до 50 автобусов на выезд ежесуточно. "Изменения касаются только выезда из Украины. На въезд в Украину изменений нет", - подчеркнули в Минразвития.