В Мінрозвитку пообіцяли не підвищувати тариф на вантажні перевезення без громадських слухань

"Повідомляємо, що у разі розроблення Міністерством проєкту наказу щодо зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів, його буде оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Міністерства в установленому законодавством порядку", - сказано у листі.

Нагадаємо, наприкінці минулого наглядова рада УЗ погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Надалі ці пропозиції були направлені для розгляду Тарифній раді при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як відомо, бізнес-асоціації та великі виробництва виступили проти підвищення тарифу на перевезення. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про небезпеку закриття заводу та звільнення працівників.