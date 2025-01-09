В Мінрозвитку пообіцяли не підвищувати тариф на вантажні перевезення без громадських слухань

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що оприлюднить наказ щодо зміни тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці для громадського обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь міністерства на журналістський запит.
"Повідомляємо, що у разі розроблення Міністерством проєкту наказу щодо зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів, його буде оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Міністерства в установленому законодавством порядку", - сказано у листі.
Нагадаємо, наприкінці минулого наглядова рада УЗ погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Надалі ці пропозиції були направлені для розгляду Тарифній раді при Міністерстві розвитку громад та територій України.
Як відомо, бізнес-асоціації та великі виробництва виступили проти підвищення тарифу на перевезення. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про небезпеку закриття заводу та звільнення працівників.
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