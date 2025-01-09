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В Минразвития пообещали не повышать тариф на грузовые перевозки без общественных слушаний

Фото: в Минразвития пообещали не повышать тариф на грузовые перевозки без общественных слушаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что обнародует приказ об изменении тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци для общественного обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ министерства на журналистский запрос.

"Сообщаем, что в случае разработки Министерством проекта приказа по изменению тарифов на железнодорожные перевозки грузов, он будет обнародован для общественного обсуждения на официальном веб-сайте Министерства в установленном законодательством порядке", - говорится в письме.

Напомним, в конце прошлого наблюдательный совет УЗ согласовал повышение грузовых тарифов на 37%. В дальнейшем эти предложения были направлены для рассмотрения Тарифному совету при Министерстве развития общин и территорий Украины.

Как известно, бизнес-ассоциации и крупные производства выступили против повышения тарифа на перевозки. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог заявил об опасности закрытия завода и увольнения работников.

 

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