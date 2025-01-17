Мінрозвитку не комунікує з бізнесом стосовно підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ, - експерт

"Наприкінці минулого року "Укрметалургпром" надіслав Міністру розвитку громад та територій України лист з чіткими аргументами проти підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. У відповідь ми отримали формальний лист від заступника міністра, який є просто бюрократичною відпискою, за якою ховається відсутність реального бажання шукати вирішення стратегічних проблем у транспортній галузі країни", - заявив Каленков.

Він уточнив: у листі сказано, що «всі ініціативи розглядаються згідно з чинним законодавством, і колись вони будуть опубліковані на сайті». А підписаний лист заступником міністра, який не має жодного досвіду роботи з питаннями залізниці, і тим більше — тарифної політики державних монополій – що, у свою чергу, порушує серйозні питання щодо компетентності та готовності керівництва міністерства до професійного діалогу з бізнесом.

"Нічого у листі також немає про те, що проект наказу про підвищення тарифів перебуває на розгляді в міністерстві, куди його надіслано УЗ, і про це неодноразово вказували представники монополіста. Однак жодного конструктивного діалогу з представниками бізнесу з боку Міністерства не ведеться: міністр у кулуарах збирає УЗ, а на закритих засіданнях — приймає рішення спільно з керівництвом УЗ, які потім просуваються без жодного обговорення та прозорості", - заявив Каленков.

"Ці питання є надзвичайно важливими. Підвищення тарифів на вантажні перевезення несе реальну загрозу закриття підприємств, особливо в умовах поточної економічної нестабільності. Це не лише удар по промисловості, а й пряма загроза для державного бюджету, який може недоотримати десятки мільярдів гривень та відбере податкові надходження з місцевих громад, що має розуміти профільний Міністр. А також — відтоку вантажної бази УЗ, яка перейде на автотранспорт і знищить дороги, на які держава виділяє мільярди гривень. Зневажливе ставлення до думки бізнесу та відсутність прозорого діалогу ставлять під удар економічне майбутнє країни у складній ситуації, в якій перебуває Україна", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, що Наглядова рада "Укрзалізниці" погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких - Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, а зернових – на 65%.

І через це компанія втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт. Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.