Минразвития не коммуницирует с бизнесом относительно повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ, - эксперт

"В конце прошлого года "Укрметаллургпром" направил Министру развития громад и территорий Украины письмо с четкими аргументами против повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. В ответ мы получили формальное письмо от заместителя министра, которое является просто бюрократической отпиской, за которой скрывается отсутствие реального желания искать решение стратегических проблем в транспортной отрасли страны", - заявил Каленков.

Он уточнил: в письме сказано, что "все инициативы рассматриваются согласно действующему законодательству, и когда-то они будут опубликованы на сайте". А подписано письмо заместителем министра, который не имеет никакого опыта работы с вопросами железной дороги, и тем более - тарифной политики государственных монополий - что, в свою очередь, поднимает серьезные вопросы относительно компетентности и готовности руководства министерства к профессиональному диалогу с бизнесом.

"Ничего в письме также нет о том, что проект приказа о повышении тарифов находится на рассмотрении в министерстве, куда он направлен УЗ, и об этом неоднократно указывали представители монополиста. Однако никакого конструктивного диалога с представителями бизнеса со стороны Министерства не ведется: министр в кулуарах собирает УЗ, а на закрытых заседаниях - принимает решения совместно с руководством УЗ, которые затем продвигаются без всякого обсуждения и прозрачности", - заявил Каленков.

"Эти вопросы являются чрезвычайно важными. Повышение тарифов на грузовые перевозки несет реальную угрозу закрытия предприятий, особенно в условиях текущей экономической нестабильности. Это не только удар по промышленности, но и прямая угроза для государственного бюджета, который может недополучить десятки миллиардов гривен и отберет налоговые поступления из местных общин, что должен понимать профильный министр. А также - оттока грузовой базы УЗ, которая перейдет на автотранспорт и уничтожит дороги, на которые государство выделяет миллиарды гривен. Пренебрежительное отношение к мнению бизнеса и отсутствие прозрачного диалога ставят под удар экономическое будущее страны в сложной ситуации, в которой находится Украина", - резюмировал Каленков.

Напомним, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" согласовал повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%. Против этого решения выступили все участники рынка, среди которых - Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

Так, в ЕВА напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла - на 70%, а зерновых - на 65%.

И из-за этого компания потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт. Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.