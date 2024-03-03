В Мінреінтеграції пояснили, як полегшити адаптацію рідних після їхнього повернення з фронту

За даними міністерства, фізичні "післявоєнні" реакції можуть проявлятися у:

проблемах зі сном та приймання їжі,

тахікардії,

головних болях або болях у м’язах.

В той час, як поведінкові - в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо.

Емоційні ж реакції можуть полягати у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції.

"Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця", - заявили в Мінреінтеграції.

Рідні зі свого боку можуть полегшити адаптацію військовика до цивільного життя. Для цього:

усвідомте та прийміть зміни, які відбулися з близькою людиною;

пам’ятайте, що у неї може змінитися система цінностей, певні речі стануть неважливими;

проявіть терпіння;

потурбуйтеся, аби в родині панувала атмосфера довіри;

враховуйте, що довіра ветерана до членів сім'ї та побратимів може відрізнятися;

поважайте особисті кордони близької людини.

Нагадаємо, в Україні запустили новий проєкт E-NADIYA, який допомагає військовим психологічно адаптуватися до мирного життя. Цікаво, що ініціатором його є воїн ЗСУ.

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