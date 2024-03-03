В Мінреінтеграції пояснили, як полегшити адаптацію рідних після їхнього повернення з фронту

Родині, яка зустрічає ветерана, варто бути готовою до того, що удома він може ще деякий час "воювати". Адаптація потребуватиме часу, протягом якого людина може переживати фізичні, поведінкові та емоційні "післявоєнні" реакції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За даними міністерства, фізичні "післявоєнні" реакції можуть проявлятися у:
В той час, як поведінкові - в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо.
Емоційні ж реакції можуть полягати у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції.
"Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця", - заявили в Мінреінтеграції.
Рідні зі свого боку можуть полегшити адаптацію військовика до цивільного життя. Для цього:
Нагадаємо, в Україні запустили новий проєкт E-NADIYA, який допомагає військовим психологічно адаптуватися до мирного життя. Цікаво, що ініціатором його є воїн ЗСУ.
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